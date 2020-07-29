Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах. Оно опубликовано 29 июля на сайте правительства Москвы.

Случаи заболевания вирусом бешенства у домашних животных были выявлены 27 июля в Сосенском поселении Новомосковского административного округа и в Нагатинском затоне Южного административного округа. Карантин в этих районах ввели до 28 сентября. Он предусматривает запреты на вывоз домашних животных за пределы территорий, торговлю животными, проведение выставок собак и кошек, отлов диких зверей, а также выводки и натаски собак.