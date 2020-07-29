В двух районах Москвы введён карантин: там у животных выявили бешенство
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах. Оно опубликовано 29 июля на сайте правительства Москвы.
Случаи заболевания вирусом бешенства у домашних животных были выявлены 27 июля в Сосенском поселении Новомосковского административного округа и в Нагатинском затоне Южного административного округа. Карантин в этих районах ввели до 28 сентября. Он предусматривает запреты на вывоз домашних животных за пределы территорий, торговлю животными, проведение выставок собак и кошек, отлов диких зверей, а также выводки и натаски собак.
Бешенством заболели животные и в соседних регионах. В Тверской области, по данным местного управления Россельхознадзора, оно выявлено у собаки, жившей на хуторе в Максатихинском районе, и у енотовидной собаки, убитой на территории личного подсобного хозяйства в Лихославльском районе.
В Ивановской области бешенство нашли также у енотовидной собаки, отчитывается Россельхознадзор. В 2020 году это уже третий случай выявления этого вируса в регионе.
Бешенство — это особо опасное вирусное заболевание, оно передаётся со слюной при укусе больным животным, в том числе человеку, и характеризуется признаками полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. По оценке ВОЗ, оно занимает пятое место среди инфекционных болезней по наносимому экономическому ущербу. Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Лечение не разработано, пока единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным — ввести специальную вакцину не позднее 14 дней с момента укуса. Для профилактики заболевания бешенством домашних питомцев существует только один способ — вакцинация.