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29.07.2020 16:05
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В двух районах Москвы введён карантин: там у животных выявили бешенство

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах. Оно опубликовано 29 июля на сайте правительства Москвы.

Случаи заболевания вирусом бешенства у домашних животных были выявлены 27 июля в Сосенском поселении Новомосковского административного округа и в Нагатинском затоне Южного административного округа. Карантин в этих районах ввели до 28 сентября. Он предусматривает запреты на вывоз домашних животных за пределы территорий, торговлю животными, проведение выставок собак и кошек, отлов диких зверей, а также выводки и натаски собак.

Бешенством заболели животные и в соседних регионах. В Тверской области, по данным местного управления Россельхознадзора, оно выявлено у собаки, жившей на хуторе в Максатихинском районе, и у енотовидной собаки, убитой на территории личного подсобного хозяйства в Лихославльском районе.

В Ивановской области бешенство нашли также у енотовидной собаки, отчитывается Россельхознадзор. В 2020 году это уже третий случай выявления этого вируса в регионе.

Фото с сайта&nbsp;управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
Фото с сайта управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Бешенство — это особо опасное вирусное заболевание, оно передаётся со слюной при укусе больным животным, в том числе человеку, и характеризуется признаками полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. По оценке ВОЗ, оно занимает пятое место среди инфекционных болезней по наносимому экономическому ущербу. Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Лечение не разработано, пока единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным — ввести специальную вакцину не позднее 14 дней с момента укуса. Для профилактики заболевания бешенством домашних питомцев существует только один способ — вакцинация.

Фото с сайта&nbsp;управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
Фото с сайта управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

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