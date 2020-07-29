О нескольких приметных вечерних авариях рассказали очевидцы ночью 29 июня. Несколько раз на пути автомобилей вставали препятствия, которые те не могли преодолеть; два ДТП случилось на мостах. На пресечении Вознесенского шоссе и Рубежного шоссе ребята на «Порше Кайене» уложили забор навзничь, но и сами не смог ехать дальше, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Отбойник на Володарском мосту оказался крепче: он выдержал «Рено Дастер», который туда забросил другой автомобиль, подтолкнув его сзади, пишут в «ДТП и ЧП». По словам очевидцев, это серьёзная авария, без травм не обошлось. Официальной информации о ней пока нет.

На другом мосту, Александра Невского, тоже въехали сзади в легковушку – такси. Однако она, как утверждают в «ДТП и ЧП», была там «припаркована» посреди проезжей части.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Потом в неё въехали на скорости, а потом пришёл водитель с бутылочкой пивасика», - рассказывает автор поста.

Алексей тоже видел брошенное такси: «При мне случилось. Я только проехал это такси, шел в направлении «Ладожской», он стоял по направлению к центру во второй полосе без аварийных сигналов, без знака. Сыну только сказал, смотри, что творит. Метров на 50 отъехал, слышу удар, и в зеркале это зрелище. А главное, перед этим, минут за 10 при мне на Волковском проспекте, пересечение с Салова, по-моему, такси этой же расцветки влетело в строительный забор, вернее, даже не в забор, а в галерею для прохода пешеходов мимо стройки».