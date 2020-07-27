«Есть серьезные основания, чтобы люди выходили». Сергей Шнуров в Хабаровске прокомментировал акции в поддержку Фургала
Сергей Шнуров, прибывший в Хабаровск снимать фильм об акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, 27 июля высказал мнение, что у людей, которые ежедневно выходят на улицы, есть для этого серьезные основания. Прямую трансляцию акции ведет YouTube-канал «Штаба Навального в Хабаровске».
Шнуров прокомментировал, что не ожидал увидеть на акции столько людей в будний день. «Понимаете, я думаю, что, конечно же, сам по себе протест не мог возникнуть ни на чем. Я думаю, что здесь есть серьезные обоснования, чтобы люди каждый день выходили», — пояснил он.
Музыкант, который в июле стал генеральным продюсером русскоязычного международного телеканала RTVI, прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о протестах против ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства и покушении на него. Он был избран главой региона в 2018 году, обойдя действующего на тот момент губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта во втором туре. С момента задержания Фургала в Хабаровске ежедневно проходят многочисленные несогласованные акции протеста.
Горожане требуют свободы Фургалу, справедливого суда, а также ухода с поста врио губернатора экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, назначенного после отставки его предшественника.
«Фонтанка» ранее рассказывала, чем Фургал заслужил симпатии, а Дегтярев — антипатии жителей Хабаровска.