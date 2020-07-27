«Есть серьезные основания, чтобы люди выходили». Сергей Шнуров в Хабаровске прокомментировал акции в поддержку Фургала

Сергей Шнуров, прибывший в Хабаровск снимать фильм об акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, 27 июля высказал мнение, что у людей, которые ежедневно выходят на улицы, есть для этого серьезные основания. Прямую трансляцию акции ведет YouTube-канал «Штаба Навального в Хабаровске».

Шнуров прокомментировал, что не ожидал увидеть на акции столько людей в будний день. «Понимаете, я думаю, что, конечно же, сам по себе протест не мог возникнуть ни на чем. Я думаю, что здесь есть серьезные обоснования, чтобы люди каждый день выходили», — пояснил он.