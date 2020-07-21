«Под дружное «Позор!». Как Дегтярев вживается в образ нелюбимого губернатора

Михаил Дегтярёв Фото: автор Вячеслав Реутов / администрация Хабаровского края

Экс-депутат Госдумы Михаил Дегтярев приступил к работе на должности врио губернатора Хабаровского края. Он уже наметил себе активные поездки и месяц на то, чтобы подготовить отчет для президента. Одновременно политик едва уделил внимание протестам под окнами правительства и проигнорировал призывы выйти. Тем самым он сделал все, чтобы раззадорить участников акций в столице региона и укрепить репутацию нелюбимого «варяга».

В Хабаровске завершился одиннадцатый по счету день несогласованных народных протестов против ареста Сергея Фургала, которого Владимир Путин все же снял с должности губернатора «в связи с утратой доверия». Назначенного накануне врио в столице региона ожидаемо встретили пожеланиями «не разевать рот на чужой край» и требованием выйти к народу.



Первый пресс-подход к новому врио состоялся еще в аэропорту. Политик бодро сообщил, что планирует передвигаться по краю активно и встречаться с населением. Когда Дегтярев в полдень по местному времени прибыл в здание правительства региона, площадь Ленина еще пустовала. Зато врио отметился солидным багажом, который сопровождающие потащили вслед за владельцем.

Для журналистов анонсировали брифинг в 14.00 по местному времени, потом начало сдвинули на два часа, но за десять минут мероприятие отменили. Решение пресс-служба главы объяснила «большим количеством заявок и сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса». Журналистам удалось подловить мэра Хабаровска Сергея Кравчука, который только подлил масла в огонь. В ответ на сомнения, справится ли незнакомый со спецификой края назначенец, тот заявил, что «регион от региона практически ничем не отличаются» https://www.instagram.com/tv/CC5QsncoV-4/?utm_source=ig_web_copy_link . А на вопрос, почему он не вышил к протестующим, которые требовали этого в течение нескольких дней, резюмировал: «А зачем?».



Тем временем в телеграм-канале «Пулемет Дегтярева» появилось фото губернаторского кабинета с лаконичной подписью «Доброго дня. Работаем». Сам канал не может похвастаться большим количеством подписчиков, но среди аудитории месседжера картинка разнеслась.

Ближе к вечеру у стен правительства снова собрались горожане. Они дружно скандировали «Позор ЛДПР!», «Мы не сдадимся», «Нам другой не нужен», «Фургал наш выбор!», призывали «Дегтярева домой», и периодически требовали от врио выйти к народу. На плакатах и футболках пестрело: «Я\мы Сергей Фургал», «Руки прочь от Фургала», «Я\Мы мзду не берем — нам за Фургала обидно».

Но Михаил Дегтярев к хабаровчанам так и не вышел. Позднее во время пресс-конференции, которая все же состоялась, он обстоятельно объяснял: «У меня правда, окна, оказывается, кабинета на другую сторону выходят. Я вышел в приемную спросить, как себя чувствует секретарь.... И услышал: «Дегтярев, выходи!» Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи очередные, поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично», - рассказал ЛДПРовец.



Тем, кто скандировал «Дегтярев, выходи!», политик изъявил желание сказать: «давайте друг друга беречь». Он признался, что посмотрел в окно. И поделился с журналистами наблюдениями: «там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть, конечно, опасность определенная. Действительно, зараза есть, и я призываю всех беречь друг друга и уважительно относиться».

В разговоре с журналистами Дегтярев упомянул, что хабаровские избиратели, проголосовав за выдвиженцев от ЛДПР в Законодательную думу региона и избрав губернатором представителя ЛДПР, «доверили партии». И опять попал впросак: политологи считают, что в сентябре 2018 года в крае наблюдалось протестное голосование, в первую очередь, против действующего на тот момент губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. Ну а местные народные избранники от ЛДПР, едва Дегтярев успел ступить на хабаровскую землю, уже начали сдавать партбилеты.

Что смутило в новом врио самих хабаровчан, они объясняли местным СМИ: новый врио во время разговора с президентом не сказал про своего предшественника ни слова. «Это считай, твой друг, твой соратник, твой однопартиец, плечом к плечу, он вообще ни слова за него не сказал. Как человека это характеризует...предательство. Я думал, уже ничего не удивит, дно. Но снизу постучали», - комментировал участник протеста местному порталу dwhab.ru. К слову, «коллегой» и «товарищем» Фургала назвал https://echo.msk.ru/programs/beseda/2679849-echo/ и Дегтярев.



Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушении на убийства предпринимателей. 20 июля Владимир Путин снял его с должности губернатора с формулировкой об утрате доверия. Все это время в Хабаровске ежедневно продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют свободы экс-главе региона и справедливого суда. «Фонтанка» рассказывала, чем Фургал успел заслужить народное признание, и как на его фоне отличился Михаил Дегтярев.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

