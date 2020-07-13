Пока в Хабаровске второй день горожане требуют свободы и справедливого суда над губернатором Сергеем Фургалом, «Фонтанка» собрала самые его красочные выступления.

Кто такой Фургал и почему гудит Хабаровск. За что они полюбили своего губернатора

Фото: instagram.com / s.furgal

В столице Хабаровского края второй день автомобилисты давят на клаксоны в поддержку протестующих аресту губернатора Сергея Фургала. При просмотре многочисленных видео складывается впечатление, что Хабаровск непрерывно гудит, требуя свободы своем Фургалу. За неполные два года глава региона пересадил чиновников в эконом-класс, сердился за различие в меню для школьников-льготников и «обычных», скорректировал программу субсидирования жилья для молодых семей, запустил программу льготных перелетов для жителей крайнего севера.



«Когда у нас мост обвалился, сам Фургал к нам приезжал, распорядился... да за этого человека я пойду, как говорят, на амбразуру!» - эмоционально заявила пожилая дама днем 12 июля на несанкционированном митинге в Хабаровске в поддержку губернатора. Н заднем плане фоном — здание краевого правительства, акция проходила на центральной площади — им. Ленина.



Сергей Фургал занимает пост губернатора с сентября 2018 года, меньше двух лет. Политологи в один голос говорили, что голосование было протестным. Глава региона отметился рядом инициатив, которые редко можно услышать от руководителей городов и регионов сегодня, тем более — такие случаи запоминаются.

Спустя менее чем через три месяца после избрания Фургал объявил, что срезает в два раза доплаты к пенсиям краевых чиновников и депутатов, губернатора и председателя региональной думы. Экономия, может, и не делала погоды бюджету — чуть более 9 млн рублей, которые он пообещал направить на выполнение социальных обязательств.

В марте 2019 года губернатор запретил членам краевого правительства приобретать билеты в командировки бизнес-класса — только эконом. Исключение было сделано для трех первых зампредседателей. «Конечно, это вызовет недовольство у многих», - резюмировал губернатор.

Менее чем через месяц Фургал внес важную корректировку в жилищную краевую программу для молодых семей. Из-за востребованности этой льготы (предоставление до 35% стоимости квартиры на первичном рынке) образовались очереди. Воспользоваться услугой можно было до 36 лет, те, кто не успевал отстоять очередь до дня рождения, выбывали. «Это несправедливо. Чтобы исправить ситуацию, пришлось пересмотреть краевое законодательство, и мы внесли изменения. Теперь из программы исключать не будут до тех пор, пока поддержка не будет оказана. Распоряжение мной уже подписано», - отметил губернатор.

Наверное, один из наиболее ярких эпизодов, которые были запечатлены на видео, произошли, когда Фургал узнал, что у школьников есть два разных меню: для обычных и для льготников, последних, как водится, кормили на меньшую сумму. «Что, детей по-разному кормим, что ли? Вы что? Это как вообще возможно? Как понять, два меню?»

В процессе решения вопроса под горячую руку попал Комсомольск-на-Амуре, чиновники которого не смогли найти дополнительные 5,5 млн рублей на детское питание. Фургал контратаковал, поинтересовавшись содержанием чиновников: 543 млн рублей в 2019-м, а в 2018-м — 510 млн. «А где же вы нашли-то 33 млн, не глядя, на свое содержание, а на детей 5 млн — нет?» - припечатал губернатор.

Губернатор запустил сначала пилотную программу в Охотске, а затем и для всех жителей территорий Крайнего Севера и приравненных к ним, по 4 перелета в год по льготным билетам: 3 тысячи за ребенка, 4,5 — за взрослого.



Фургал красочно прокомментировал ситуацию с хабаровским МУП «Управление капитального строительства», которое взяло с дольщиков средства на строительства дома, но оставило долгострой. А потом отдал распоряжение направить документы на проверку в прокуратуру. «Мне не нравится идея, когда своровали деньги в городе, а ответственность перекладывают на губернатора», - заявил он на совещании.

В поддержку Сергея Фургала запустили петицию, которая собрала более 47 тысяч подписей. Авторы перечисляют все, чем им запомнился губернатор.



В числе достижений: отмена сомнительных госзакупок и сокращение чиновничьего аппарата дало экономию бюджету в размере 800 млн рублей. Выставил на продажу, правда, так и не продал — не нашлось покупателей — шикарную яхту «Виктория», сократил самому себе зарплату до 400 тысяч рублей, пересмотрел квоты на вылов рыбы, «закрывал» вопросы с обманутыми дольщиками, при нем сдали 550 квартир для сирот.



Губернатор края Сергей Фургал был арестован 9 июля по делу об организации убийства и покушении на него. Он возглавил Хабаровский край в 2018 году после победы во втором туре над выдвиженцем от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который на тот момент был действующим губернатором.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

