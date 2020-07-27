Nissan X-Trail въехал в мусороприемник у «МЕГИ Дыбенко» прямо сквозь стену
Понедельник оказался действительно днем тяжелым для владельца кроссовера в Кудрово. Курьезное ДТП утром 27 июля наблюдали очевидцы у ТЦ «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, автомобиль Nissan X-Trail, пробив стену, въехал в пункт раздельного приема мусора у торгового центра на Мурманском шоссе. Тонкие стены из профлиста не смогли оказать сопротивления японскому кроссоверу, и машина наполовину оказалась внутри. О пострадавших не сообщается.
«Не с той стороны заехал, прием алюминия, судя по граффити на стене, с другой стороны», — иронизирует участник группы Сергей.