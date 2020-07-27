FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 13:20
4
Печать

Nissan X-Trail въехал в мусороприемник у «МЕГИ Дыбенко» прямо сквозь стену

Понедельник оказался действительно днем тяжелым для владельца кроссовера в Кудрово. Курьезное ДТП утром 27 июля наблюдали очевидцы у ТЦ «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, автомобиль Nissan X-Trail, пробив стену, въехал в пункт раздельного приема мусора у торгового центра на Мурманском шоссе. Тонкие стены из профлиста не смогли оказать сопротивления японскому кроссоверу, и машина наполовину оказалась внутри. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Не с той стороны заехал, прием алюминия, судя по граффити на стене, с другой стороны», — иронизирует участник группы Сергей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Kezevo
Это от счастья, магазины открыли , накупил шмотья, ехал счастливый, молился на дрозденко
Danik
О как народ в Мегу открытую торопиться! И, наверно, за покупками убежали. Хрен с этой машиной. Еще купим!)
260569221
Эмм... так то он давно не «японской сборки», а китайской... учите матчасть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний