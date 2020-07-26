Тридцать салютных залпов и фейерверк прогремели в центре Петербурга в честь Военно-Морского флота. Так город завершил масштабный праздник, хоть его и немного скукожил коронавирус.

Салют у стен Петропавловской крепости начался, как и заявлялось, в половину одиннадцатого вечера 26 июля. Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии дал 30 салютных залпов и запустил в небо три тысячи фейерверочных изделий, использовали более пятидесяти видов. Купола разрывов составляли 300 метров.

