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26.07.2020 22:55
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В честь моряков в Петербурге прервали череду отмен фейерверков. Небо над Петропавловской крепостью снова засияло

Тридцать салютных залпов и фейерверк прогремели в центре Петербурга в честь Военно-Морского флота. Так город завершил масштабный праздник, хоть его и немного скукожил коронавирус.

Салют у стен Петропавловской крепости начался, как и заявлялось, в половину одиннадцатого вечера 26 июля. Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии дал 30 салютных залпов и запустил в небо три тысячи фейерверочных изделий, использовали более пятидесяти видов. Купола разрывов составляли 300 метров.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Последний раз салют в городе был 9 мая, но место его проведения держали в тайне и вспышки на окраине Петербурга в итоге увидели далеко не все желающие. Зато красочным, в условиях отмены парада и шествия «Бессмертного полка», было зрелище в Москве. Его повторили и 24 июня, когда победный парад все же состоялся. В Северной столице тогда обошлись артиллерийским салютом.

Как прошел День ВМФ в условиях пандемии читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Особенно нравятся салюты гастарбайтерам. Для них это невиданное зрелище, воспоминания на всю жизнь.
wagna
скукожил ))
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