В честь моряков в Петербурге прервали череду отмен фейерверков. Небо над Петропавловской крепостью снова засияло
Тридцать салютных залпов и фейерверк прогремели в центре Петербурга в честь Военно-Морского флота. Так город завершил масштабный праздник, хоть его и немного скукожил коронавирус.
Салют у стен Петропавловской крепости начался, как и заявлялось, в половину одиннадцатого вечера 26 июля. Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии дал 30 салютных залпов и запустил в небо три тысячи фейерверочных изделий, использовали более пятидесяти видов. Купола разрывов составляли 300 метров.
Последний раз салют в городе был 9 мая, но место его проведения держали в тайне и вспышки на окраине Петербурга в итоге увидели далеко не все желающие. Зато красочным, в условиях отмены парада и шествия «Бессмертного полка», было зрелище в Москве. Его повторили и 24 июня, когда победный парад все же состоялся. В Северной столице тогда обошлись артиллерийским салютом.
Как прошел День ВМФ в условиях пандемии читайте здесь.