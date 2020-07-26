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26.07.2020 14:34
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Смольный не ошибся в горожанах. Парад военных кораблей собрал массы на набережных Невы

Властные призывы ограничиться телевизионным эфиром не убедили петербуржцев и гостей города. Невские набережные оказались забиты желающими лично посмотреть парад ко Дню флота.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Массовость собрания незваных документируют социальные сети. К 11 утра 26 июля ближайшие к парадному строю на Неве набережные заполнили те, кто больше верит своим глазам, а не Первому каналу. О том, что таких будет немало, подозревали и в Смольном, поэтому комитет по благоустройству накануне продезинфицировал места людского скопления. Это было одним из условий Роспотребнадзора, который в эпоху коронавируса подписал согласие на военно-морской парад.

А вот идея облачить всех в маски и перчатки предсказуемо провалилась. Предполагалось, что средства индивидуальной защиты станут пропуском на набережную, но после прохода за ограждение контролировать было некому, поэтому горожане тут же избавили свое тело от ткани и латекса.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В целом же, как отмечают читатели «Фонтанки», народу было не впечатляюще много. Говорят, что даже меньше, чем в прошлые Дни ВМФ.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

После парада горожане отправились гулять по празднично украшенным улицам. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», моряки и им симпатизирующие показывают пример культурного досуга. Водоканал в этом году не стал отключать фонтаны, но пьяных купаний не замечено.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Главный военно-морской парад четвертый раз прошел в Петербурге сразу на двух площадках. На Кронштадтском рейде и в акватории Невы себя показали более 40 военных кораблей, судов и подводных лодок. В воздушной части дебютировал самолет-амфибия Бе-200.

На Сенатской площади моряков приветствовал президент Владимир Путин. Из-за коронавирусных страхов количество приглашенных было сокращено вдвое, накануне гостей поместили под двухнедельную обсервацию.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Про систему ценностей улыбнуло ))
Интересно, а у Polinmole какая система ценностей ? Что в приоритете ?
Может поделитесь с неразумным большинством, глядишь кто и подтянется.
Или там ценности все больше радужные и веселые ? )))
Киркор_Филиппов
Коренные или родившиеся в Ленинграде были там? Среди всех моих знакомых ни одного.
polinmole
Очень полезно посмотреть на этих людей, жаль только фотографий в фас маловато. Видимо, это те самые люди, что голосовали за Беглова, за поправки в Конституцию, те, кому нужны бесконечные салюты, парады, немерянные футбольные стадионы и пр. Такая система ценностей. Просто иногда кажется, что их нет, врут по тв, преувеличивают, а они есть-таки, и их много. Взывать к ним, объяснять им что-то бессмысленно, нужно просто дистанцироваться.
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