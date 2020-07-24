В канун Дня ВМФ на «Авроре» пройдёт концерт. В отличие от парада, посмотреть его можно офлайн

Как сообщили Минобороны, концерт начнётся в семь часов вечера. Музыканты исполнят «Священную войну», «Шли солдаты», попурри на темы армейских песен, «Песню о Ладоге», «День Победы», «Прощание славянки» и другие военно-патриотические произведения. В ведомстве отмечают, что любой желающий может прийти на набережную, чтобы посмотреть и послушать ансамбль, который Уинстон Черчилль назвал «поющим оружием».

Непосредственно в День ВМФ к зрителям настроены не так благодушно. Из-за коронавирусных ограничений пройти на Дворцовую и Университетскую набережную можно будет только через кордоны и в перчатках и масках в качестве пропуска. На Адмиралтейской горожан не ждут вовсе — её займут почётные гости и участники парада. Так что увидеть мероприятие целиком без пригласительных можно будет разве что в трансляции.

Как предупреждают в Смольном, в Кронштадте горожанам также рассчитывать не на что — в этом году мест для зрителей там не будет. «Никакие билеты и пропуска на набережные или в Кронштадт не продаются», — заявляют чиновники.

Главная репетиция военно-морского парада в Петербурге проходит вечером. Часть улиц перекрыты с 17:00, с шести вечера разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Водителей просили уехать из центра заблаговременно, но, судя по 7-балльным пробкам, это удалось не всем.