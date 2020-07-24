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24.07.2020 16:16
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Немецкие учёные заявили, что коронавирус может распространяться на восемь метров

Учёные из Германии установили, что коронавирус может распространяться на восемь метров. К таким выводам пришёл Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI), пишет РИА Новости 24 июля.

Соответствующие результаты были получены в ходе исследования, проведенного после вспышки COVID-19 на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по предварительным данным, новой инфекцией заразились более двух тысяч сотрудников.

Специалисты реконструировали случившееся, установив, что коронавирус передался от одного человека к другим «в радиусе более восьми метров». «Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют ему распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни», — отметила руководитель исследовательской группы HZI Мелани Бринкманн.

По словам соавтора исследования, профессора института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI) Адама Грундхоффа, распространению COVID-19 на большие расстояния могли способствовать такие факторы, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

«Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров», —подчеркнул Грундхофф.

В самом начале пандемии сообщалось, что расстояние, на которое коронавирус может передаваться от одного человека к другим, в два раза меньше. По словам главного эпидемиолога Министерства здравоохранения РФ, оно составляло четыре метра.

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Комментарии (6)

teodor
А в прыжке на все 10 метров))))
Pilat
Да и раньше то было странно, что он якобы не более двух метров.
Это ж с любой точки зрения чушь.
261847251
Это уж кто как чихает... ;D
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