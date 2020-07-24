Немецкие учёные заявили, что коронавирус может распространяться на восемь метров

Учёные из Германии установили, что коронавирус может распространяться на восемь метров. К таким выводам пришёл Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI), пишет РИА Новости 24 июля.



Соответствующие результаты были получены в ходе исследования, проведенного после вспышки COVID-19 на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по предварительным данным, новой инфекцией заразились более двух тысяч сотрудников.



Специалисты реконструировали случившееся, установив, что коронавирус передался от одного человека к другим «в радиусе более восьми метров». «Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют ему распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни», — отметила руководитель исследовательской группы HZI Мелани Бринкманн.

