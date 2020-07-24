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24.07.2020 11:20
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Путин предложил свою однокурсницу на пост зампредседателя Верховного суда. Совет Федерации одобрил

Совет Федерации назначил однокурсницу Владимира Путина заместителем председателя Верховного суда по экономическим спорам. Голосование по предложенной президентом кандидатуре проходило тайно.

О назначении Подносовой на должность зампреда ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам сообщает СовФед 24 июля.

«Предложенную главой государства кандидатуру Ирины Подносовой представил его полномочный представитель в Совете Федерации Артур Муравьев», — уточнили в парламенте.

Ирина Подносова была единственной кандидатурой на пост. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила ее, несмотря на полное отсутствие арбитражной практики, писала «Фонтанка». Подносова за 44-летнюю карьеру работала только в судах общей юрисдикции. В 2016 году по заданиям Верховного суда она провела четыре обобщения судебной практики по уголовным делам. Последняя ее должность до назначения — председатель Второго апелляционного суда, расположенного в Петербурге.

Подносова окончила юрфак ЛГУ в 1976 году одновременно с Путиным. Судебная коллегия по экономическим спорам является высшей инстанцией для арбитражных судов России.

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Комментарии (11)

NN14
И нет сомнений, что судья по уголовным делам с блеском будет разрешать экономические споры. Жаль, нет такого смайлика, которым можно выразить происходящее в судебной системе.
Noid
Скоро однокурсники, однокурсницы и друзья закончатся, пойдут в ход потомки собаки обнулённого - лабрадора Кони.
Агроном аэродрома
Друзья закончились, в ход пошли однокурсницы.
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