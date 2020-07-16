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16.07.2020 22:15
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Однокурсница Путина из Петербурга претендует на пост зампредседателя Верховного суда по экономическим спорам. Она специалист по уголовным делам

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит кандидатуру Ирины Подносовой на должность зампреда Верховного суда — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Еще три года назад однокурсница Владимира Путина руководила региональным судом.

Ирина Подносова
Ирина ПодносоваФото: Ленинградский областной суд

Рассмотрение кандидатуры Подносовой включено в повестку заседания 17 июля, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии. В настоящее время она с 2018 года занимает пост председателя расположенного в Петербурге Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В анамнезе кандидата — членство в Совете судей России и комиссии по ведомственным наградам.

Судебная коллегия ВС по экономическим спорам — высшая инстанция арбитражной судебной ветви. В ней три судебных состава, которые возглавляют ранее работавшие на высоких должностях профессиональные арбитражные судьи.

Способности и компетенции 66-летней Ирины Подносовой Высшей квалифколлегии очень хорошо известны. Она никогда не работала в арбитражных судах, ее профиль — общая юрисдикция. В 2017 году Подносова, работая зампредом Леноблсуда, подала заявку на пост председателя. В ее характеристике тогда указывалось, что она курирует работу первой и кассационной инстанции по уголовным делам, сама рассматривает уголовные дела, а в бытность судьей Лужского горсуда Ленобласти рассматривала еще дела гражданские и об административных правонарушениях.

«Имеет организаторские и аналитические способности, в 2016 году по заданиям Верховного суда она провела 4 обобщения судебной практики по уголовным делам», - написано в характеристике Подносовой.

Также Высшей квалифколлегии известно, что ранее проверка устанавливала расхождение в сведениях о доходах Ирины Подносовой. По последним известным данным, в ее собственности с 2018 года находится недвижимость общей площадью 2000 квадратных метров, а также автомобиль Mercedes GLK 220. Ранее она ездила на Toyota Rav4. Подносова, по данным «Фонтанки», любительница внешнего туризма. За последние годы она посещала Бельгию, Чехию, Черногорию, Италию.

Она окончила юрфак ЛГУ в 1975 году одновременно с Владимиром Путиным. Долгое время работала в Луге.

Ирина Подносова на звонок и сообщение корреспондента «Фонтанки» не ответила.

Ирина Подносова
Ирина ПодносоваФото: Ленинградский областной суд
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

lietuva
Какие разные судьбы ... Вот Белых Никита , ХодорковскАй Михаил и этот , с затылком как у шарпея ... Улюкаев , во . Они - тоже чьи-то однокурсники . Я представляю - как стыдно однокурсникам Ходорковского , Белых , Улюкаева ... Наверное , стыдно даже тем , кто сидел рядом с ними на горшках в детском садике . Однокурсникам условно судимого Навального Алексея - тоже стыдно . И одноклассникам этого , с поломанной рукой . Френкеля . Стыдно , что были вышеперечисленные - дети как дети , студенты как студенты , а стали государственные преступники , крадуны и национал-предатели .
А вот однокурсники Президента Путина Владимира Владимировича - достойные и порядочные люди . Noblesse oblige .
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