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17.07.2020 10:10
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Не имеющая арбитражной практики однокурсница Путина стала зампредом Верховного суда по экономическим спорам

Председателем Судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам и заместителем Вячеслава Лебедева станет 66-летняя судья из Петербурга Ирина Подносова. Она всю жизнь проработала в общей юрисдикции.

О назначении Подносовой сообщает 17 июля издание «Открытые медиа», побывавшее на заседании Высшей квалифколлегии Верховного суда. Ей не задали ни одного уточняющего вопроса и, рекомендовав на должность, пожелали удачи и успехов.

Подносова стала куратором арбитражных судов, не имея ни года соответствующей практики. «Фонтанка» накануне писала, что почти 30 лет ее работы приходятся на суды общей юрисдикции. Она рассматривала уголовные дела, об административных правонарушениях и гражданские.

С 2018 года Подносова возглавляла Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге.

В 1975-м новый зампредседателя Верховного суда окончила юридический факультет ЛГУ, одновременно с Владимиром Путиным.

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Комментарии (4)

chip1
Знакомство с Путиным заменяет любую практику и вообще является признаком того, что человек достоин быть в высшем классе феодального общества!
Litl_m
66 лет на пенсию давно пора!
aaignat
Очередная сиротка, подружка нолика. Он ей помог, а то ж "если им не платить мильярды и не держать на высоких должностях, то заграница их с руками оторвёт"
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