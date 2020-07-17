Не имеющая арбитражной практики однокурсница Путина стала зампредом Верховного суда по экономическим спорам

Председателем Судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам и заместителем Вячеслава Лебедева станет 66-летняя судья из Петербурга Ирина Подносова. Она всю жизнь проработала в общей юрисдикции.



О назначении Подносовой сообщает 17 июля издание «Открытые медиа», побывавшее на заседании Высшей квалифколлегии Верховного суда. Ей не задали ни одного уточняющего вопроса и, рекомендовав на должность, пожелали удачи и успехов.

Подносова стала куратором арбитражных судов, не имея ни года соответствующей практики. «Фонтанка» накануне писала, что почти 30 лет ее работы приходятся на суды общей юрисдикции. Она рассматривала уголовные дела, об административных правонарушениях и гражданские.