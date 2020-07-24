Дегтярев обвинил «иностранцев» в организации митингов в Хабаровске и решил пока уехать из города

Врио губернатора Хабаровского края поделился своим видением того, кто может стоять за организацией массовых митингов, которые не прекращаются в регионе уже почти 2 недели.



«Вы что думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели», — поделился своими догадками 24 июля Михаил Дегтярев в интервью BBC.

По его словам, у него есть «неопровержимые доказательства» влияния иностранцев. При этом он отметил, что ему понятна «горечь, гнев хабаровчан» после ареста экс-главы региона.