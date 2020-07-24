Дегтярев обвинил «иностранцев» в организации митингов в Хабаровске и решил пока уехать из города
Врио губернатора Хабаровского края поделился своим видением того, кто может стоять за организацией массовых митингов, которые не прекращаются в регионе уже почти 2 недели.
«Вы что думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели», — поделился своими догадками 24 июля Михаил Дегтярев в интервью BBC.
По его словам, у него есть «неопровержимые доказательства» влияния иностранцев. При этом он отметил, что ему понятна «горечь, гнев хабаровчан» после ареста экс-главы региона.
Также Дегтярев рассказал, что не останется в городе в ближайшие дни. «На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром.... Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — заявил он во время стрима в своем Instagram.
Накануне врио губернатора прокомментировал проходящие в городе акции протеста, заверив, что не будет выходить к тем, кто «кричат под окнами». Также он допустил усиление коронавирусных ограничений. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала нового ставленника ЛДПР все-таки поговорить с людьми.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.