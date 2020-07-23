Губернатор штата Нью-Йорк: Трамп отказался от планов направить к нам войска

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи направить в главный финансовый центр страны федеральные силы в город Нью-Йорк для ликвидации массовой преступности и мародёрства. Куомо сделал это заявление 23 июля в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

"Президент хотел отправить войска в Нью-Йорк - войска, федеральных агентов - я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой ..., поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", - сказал Куомо.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что незамедлительно подаст в суд на Трампа, если тот направит в американские города, включая Нью-Йорк, сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.

Трамп накануне объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны для борьбы с преступностью. На территории страны продолжаются беспорядки, в стране возникло движение Black Lives Matter, оно началось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе 25 мая: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в погромы. Потом акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.