Су-27 перехватил Poseidon ВВС США у берегов Крыма

"23 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - сообщили в центре.

Истребитель Су-27 ПВО Южного военного округа ВС РФ поднялся 23 июля для "перехвата" американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон", - говорится в сообщении.



Как отмечают в центре, после разворота самолета-разведчика от границы России, истребитель "благополучно вернулся на аэродром базирования".



Отмечается, что весь полет российского самолета Су-27 "проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". В центре подчеркнули, что не было нарушения государственной границы РФ.



Накануне в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолеты-разведчики Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США, а также разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Германии.

