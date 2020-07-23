Клубы РПЛ не захотели расширять лигу. За проголосовали только вылетевшие «Крылья» и «Оренбург»
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали против расширения до 18 команд. Как сообщил 23 июля в телеграм-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров, за расширение выступили всего два клуба.
Голосование проходило в формате видеоконференции. Инициатором рассмотрения вопроса о расширении стал глава РПЛ Сергей Прядкин. Активную позицию за расширение от лица «Крыльев Советов» высказывал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
В итоге помимо «Крыльев» идею поддержал только «Оренбург». Напомним, что оба клуба заняли предпоследнее и последнее места соответственно, а значит они продолжат выступление в дивизионе ниже классом — ФНЛ.
Чемпионом РПЛ сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит». Серебряные медали достались московскому «Локомотиву», бронзовые — «Краснодару». Места вылетевших «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».