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23.07.2020 13:12
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Клубы РПЛ не захотели расширять лигу. За проголосовали только вылетевшие «Крылья» и «Оренбург»

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали против расширения до 18 команд. Как сообщил 23 июля в телеграм-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров, за расширение выступили всего два клуба.

Голосование проходило в формате видеоконференции. Инициатором рассмотрения вопроса о расширении стал глава РПЛ Сергей Прядкин. Активную позицию за расширение от лица «Крыльев Советов» высказывал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

В итоге помимо «Крыльев» идею поддержал только «Оренбург». Напомним, что оба клуба заняли предпоследнее и последнее места соответственно, а значит они продолжат выступление в дивизионе ниже классом — ФНЛ.

Чемпионом РПЛ сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит». Серебряные медали достались московскому «Локомотиву», бронзовые — «Краснодару». Места вылетевших «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».

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Комментарии (1)

f0ntan
Талалаев сыграл в русскую рулетку. Покинул пост тренера клуба Химки, и стал тренером Крыльев. В результате Химки переходят из ФНЛ в ПФЛ, а Крылья - обратно. А Талалаев небось сейчас бьется головой от своего решения угода из Химок.
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