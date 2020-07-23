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23.07.2020 07:09
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В Госдуме предложили штрафовать и лишать прав мотоциклистов за опасное вождение

Штрафовать мотоциклистов за опасное вождение и лавирование между рядами предложили в Госдуме. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Автор инициативы, депутат Светлана Бессараб рассказала, что по сравнению с автомобилистами количество водителей мотоциклов, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, почти в 30 раз больше. Проект закона предполагает, что за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклистов оштрафуют на три тысячи рублей, опасное вождение и лавирование между рядами будет наказывать штрафом до 15 тысяч рублей или лишением прав на срок от двух до шести месяцев, пишут 23 июля РИА Новости со ссылкой на «Известия».

Фиксировать правонарушение предлагается путем привлечения автоинспекции, а также с помощью камер наблюдения и видеорегистраторов.

Законопроект направлен на обсуждение в правительство.

Согласно данным ГУОБДД МВД, за четыре месяца мотосезона 2019 года – с мая по август включительно - в России произошло 2908 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека.

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Комментарии (15)

Максим Попов
Уххх как тут полыхает то. 90% ДТП это когда автомобиль повернул налево или выехал со двора и не пропустил мотоцикл. 10% Виноваты сами мотоциклисты и да я тоже не переношу мотоциклистов с прямотоком как и автомобилистов с тем же тюнингом.
-4°
И пешеходам тоже штраф, за опасное хождение! Воть
Zloi_prohozhiy
Мотосракеры на спортбайках настолько трусливы, что повально ездят без номеров, а при виде ДПС, поджав хвост, начинают удирать.
Их надо не штрафовать и прав лишать, а пристреливать на месте, общество только очистится от этого биомусора
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