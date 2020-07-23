В Госдуме предложили штрафовать и лишать прав мотоциклистов за опасное вождение

Штрафовать мотоциклистов за опасное вождение и лавирование между рядами предложили в Госдуме. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).



Автор инициативы, депутат Светлана Бессараб рассказала, что по сравнению с автомобилистами количество водителей мотоциклов, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, почти в 30 раз больше. Проект закона предполагает, что за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклистов оштрафуют на три тысячи рублей, опасное вождение и лавирование между рядами будет наказывать штрафом до 15 тысяч рублей или лишением прав на срок от двух до шести месяцев, пишут 23 июля РИА Новости со ссылкой на «Известия».

