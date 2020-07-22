Как отметили в ведомстве, к концу июня 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 106,4 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. В качестве безработных из них была зарегистрирована 91,8 тысяч человек, в том числе 89 тысяч человек получали пособие по безработице. Рост к июню 2019 года - в 7,4 раза.

Только за июнь 2020 года статус безработного получили 22,1 тыс. человек. Это на 19,9 тысяч человек или в 10,1 раза больше, чем в июне 2019 года.