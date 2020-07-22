FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
70.79р81.59р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 21:46
14
Печать

В Петербурге число безработных двигается к 100 тысячам. Рост за июнь - в десять раз

Петростат зафиксировал увеличение уровня безработицы в Петербурге в несколько раз, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

Фото: Петростат

Как отметили в ведомстве, к концу июня 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 106,4 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. В качестве безработных из них была зарегистрирована 91,8 тысяч человек, в том числе 89 тысяч человек получали пособие по безработице. Рост к июню 2019 года - в 7,4 раза.

Только за июнь 2020 года статус безработного получили 22,1 тыс. человек. Это на 19,9 тысяч человек или в 10,1 раза больше, чем в июне 2019 года.

В Росстате отмечали, что всего в России в июне 2020 года 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы, классифицировались как безработные.

Фото: Петростат

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Frank007
Даже как то странно 🤣🤣🤣 можно и дальше продолжать играть в крутого губера и не давать бизнесу работать. Вся помощь только по тв, по факту не какой помощи. Заигрался быдлов. Вчера его просто колбасило, сначала вы сидели на своих вилах и не помогали городу, через 30 минут, берите билеты и летите в москву. Осталось выяснить, тогда кто принимает решения, быдлов или рпн?
Tottot
Так вы же сами этого хотели, а теперь возмущаетесь.
261182581
гнать надо эту подстилку в шею
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний