В Петербурге число безработных двигается к 100 тысячам. Рост за июнь - в десять раз
Петростат зафиксировал увеличение уровня безработицы в Петербурге в несколько раз, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Как отметили в ведомстве, к концу июня 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 106,4 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. В качестве безработных из них была зарегистрирована 91,8 тысяч человек, в том числе 89 тысяч человек получали пособие по безработице. Рост к июню 2019 года - в 7,4 раза.
Только за июнь 2020 года статус безработного получили 22,1 тыс. человек. Это на 19,9 тысяч человек или в 10,1 раза больше, чем в июне 2019 года.
В Росстате отмечали, что всего в России в июне 2020 года 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы, классифицировались как безработные.