Рекордные 6,2%. Росстат назвал уровень безработицы в июне

Уровень безработицы в июне 2020 года вырос на 0,1 п.п. по сравнению с маем 2020 года и составил 6,2% рабочей силы, или 4,6 млн человек, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

«В июне 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.