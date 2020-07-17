Рекордные 6,2%. Росстат назвал уровень безработицы в июне

Уровень безработицы в июне 2020 года вырос на 0,1 п.п. по сравнению с маем 2020 года и составил 6,2% рабочей силы, или 4,6 млн человек, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».
«В июне 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.
По данным Росстата, 2,8 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, из них 2,6 млн человек получали пособие по безработице.
В апреле 2020 года уровень безработицы вырос на 1,1 п.п. по сравнению с мартом 2020 года и составил 5,8%. В мае 2020 года уровень безработицы вырос до 6,1%.