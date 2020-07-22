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22.07.2020 10:35
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За сутки в Петербурге к ковидным отнесли 28 смертей

Количество смертей от коронавируса в Петербурге за сутки увеличилось на 28 случаев. Всего в городе к коронавирусным отнесены 1862 смерти.

Данные за 22 июля приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в городе за минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат в 186 случаях, выписали из больниц 95 пациентов, 28 внесены в статистику как умершие от инфекции. По последнему показателю Северная столица находится на первом месте, в Москве, где суточная заболеваемость значительно выше, зафиксировано 19 смертей.

В стране за сутки заболели 5862 человека, почти 10 тысяч выписали и 165 отнесли к коронавирусным смертям. Всего в России с начала пандемии от коронавируса умерли 12745 человек, в мире — больше шестисот тысяч.

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Комментарии (5)

DallacS
У меня 9 знакомых заболело пневмонией из-за коронавируса, в статистику попало 3. У некоторых врачи отказываются брать 2 тест, ибо Роспотребнадзор запретил.
Piter Pen
С апреля по 25 июня 2020 года в Петербурге Роспотребнадзором было получено от больниц 4937 обращений связанных с разъяснениям и способами порядка погребения умерших с диагнозом COVID-19 и внебольничными пневмониями с подозрениями на коронавирус.
Одно обращение - один погибший.

Так что официальная статистика подтверженных ковид смертей - не отражает кол-во погибших петербуржцев.
Комиссия еще долго будет по 22-29 смертей от ковид добавлять в статистику.
Wolf_5e4cd7fb0fc22
Тут недавно статья была, что смертность в Петербурге в разы выше и общемировых и общероссийских показателей... Что за аномалия такая? Или считают как-то по другому?
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