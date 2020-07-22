За сутки в Петербурге к ковидным отнесли 28 смертей

Количество смертей от коронавируса в Петербурге за сутки увеличилось на 28 случаев. Всего в городе к коронавирусным отнесены 1862 смерти.

Данные за 22 июля приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в городе за минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат в 186 случаях, выписали из больниц 95 пациентов, 28 внесены в статистику как умершие от инфекции. По последнему показателю Северная столица находится на первом месте, в Москве, где суточная заболеваемость значительно выше, зафиксировано 19 смертей.