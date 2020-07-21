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21.07.2020 21:21
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Петергоф отменяет осенний праздник фонтанов из-за коронавируса и предупреждает о мошенниках

Государственный музей-заповедник «Петергоф» отменяет проведение Осеннего праздника фонтанов в 2020 году. Об этом 21 июля сообщается на сайте учреждения.

Решение принято «в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в России и запретом на проведение массовых мероприятий, введенным постановлением правительства Санкт-Петербурга», - уточнили в музее. И добавили, что призывают всех гостей остерегаться мошенников, которые пытаются продавать билеты «на закрытие фонтанов».

Напомним, «Фонтанка» писала о том, как у входа в парки Петергофа выстраиваются очереди из сотен людей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Елена Козюкова
Хватит людей гнобить
footballer13
"в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в России" - в каком месте и на основании чего она "тяжёлая"?
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