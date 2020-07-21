Петергоф отменяет осенний праздник фонтанов из-за коронавируса и предупреждает о мошенниках

Государственный музей-заповедник «Петергоф» отменяет проведение Осеннего праздника фонтанов в 2020 году. Об этом 21 июля сообщается на сайте учреждения.



Решение принято «в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в России и запретом на проведение массовых мероприятий, введенным постановлением правительства Санкт-Петербурга», - уточнили в музее. И добавили, что призывают всех гостей остерегаться мошенников, которые пытаются продавать билеты «на закрытие фонтанов».



Напомним, «Фонтанка» писала о том, как у входа в парки Петергофа выстраиваются очереди из сотен людей.

