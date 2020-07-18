Петербуржцы атакуют Петергоф и Новую Голландию. Доступа к прекрасному в очередях ждут сотни
С приходом солнечной летней погоды петербуржцы решили провести выходные в парках и культурных пространствах. Очередь из сотен человек днём 18 июля выстроилась и при входе в музей-заповедник «Петергоф», и у Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.
«Сегодня в Петергофе большие очереди в кассы. Как обычно, машинами забиты дворы и улицы», — отметила ведущий специалист по экспедиционно-выставочной работе дворцово-паркового ансамбля Наталья Петрушина и выложила снимки происходящего в социальных сетях. Как видно на кадрах, за билетами в Нижний Парк сотни посетителей стоят целыми семьями. Впрочем, ждать в очереди ради фонтанов готовы не все: дети бегают под струями воды на Торговой площади. Родители за играми наблюдают издалека, предпочитают сидеть на скамейках в тени.
После послабления коронавирусных ограничений «Петергоф» 3 июля открыл Нижний фонтанный парк, а также Ораниенбаум и Александрию. Они работают ежедневно с 10 до 19 часов. Билеты всех категорий в музей-заповедник можно купить онлайн, на них отмечают имя посетителя и временной интервал входа в парк. При этом время пребывания внутри не ограничено, несмотря на пандемию.
Не меньший ажиотаж в субботу возник и в центре Петербурга. С количеством желающих попасть внутрь не справляется «Новая Голландия». Как показывает система светофор на официальном сайте пространства, на входе — большая очередь. Рукотворный остров и недавно открывшиеся локации на нём стали доступны для прогулок ещё 29 июня. При этом тут сохраняются особые правила: как только посетителей в «Новой Голландии» становится слишком много, вход закрывают. Вновь пришедших запускают, лишь когда кто-то выходит. На территории временно убрали стулья и пуфы, а вот лежать на газонах всё ещё можно.