С приходом солнечной летней погоды петербуржцы решили провести выходные в парках и культурных пространствах. Очередь из сотен человек днём 18 июля выстроилась и при входе в музей-заповедник «Петергоф», и у Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.



«Сегодня в Петергофе большие очереди в кассы. Как обычно, машинами забиты дворы и улицы», — отметила ведущий специалист по экспедиционно-выставочной работе дворцово-паркового ансамбля Наталья Петрушина и выложила снимки происходящего в социальных сетях. Как видно на кадрах, за билетами в Нижний Парк сотни посетителей стоят целыми семьями. Впрочем, ждать в очереди ради фонтанов готовы не все: дети бегают под струями воды на Торговой площади. Родители за играми наблюдают издалека, предпочитают сидеть на скамейках в тени.