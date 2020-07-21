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21.07.2020 13:25
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На сочинских пляжах жара. Соцсети показывают российские курорты времен коронавируса

Фото: скриншот с сайта YouTube

Пляжи Сочи заполнены до отказа, сообщают туристы, которые в ожидании открытия полетов в Турцию или Египет заполнили российские курорты.

И в докоронавирусные времена число людей на пляжах Сочи сильно различалось. В центре, где побережье «разрезано» на небольшие островки, которые море делает уже ежегодно, тесно было всегда. При этом часть берега традиционно отнимают шезлонги и зонтики.

С другой стороны, в состав Сочи входят в том числе Дагомыс и Адлер. В первом традиционно более длинные широкие пляжи, на которых места значительно больше.

В Адлере расположена знаменитая Имеретинская низменность, облагороженная к Олимпийским играм. Здесь пляжи еще больше, занимают их, как правило, гости курортов, расположенных в горном кластере Сочи. Однако и для отдыхающих в других частях города эти пляжи открыты.

Еще одной проблемой для туристов становится сейчас общественный транспорт (летние пробки на дорогах — дело привычное для курорта). Переполненные маршрутки не предполагают ни соблюдения социальной дистанции, ни каких-либо других мер безопасности в период пандемии.

Согласно оценке администрации города Сочи, к 18 июля загрузка местных гостиниц достигла 90 процентов. Чиновники полагают, что в августе, традиционно пиковом месяце для курорта, загрузка отелей приблизится к 100 %. «Пора открывать Турцию и Египет», — резюмируют местные жители.

Фото: скриншот с сайта YouTube

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Комментарии (9)

ViGilant
Вот и нахрена такой "отдых" нужен, я когда впервые попал в Коктебель (не Сочи, да, но те же яйца вид сбоку) просто офигел от такой толпы людей, это же полный отстой и находиться там неприятно. Купание в толпе - отстой в квадрате. Вообще не понимаю тех, кто за это деньги платит и едет вот в эту толпень
aboris
На самом деле все просто. В основной своей массе люди едут в те места, которые на слуху или им посоветовал туроператор. А вообще в том же Крыму есть Алушта, есть Гурзуф, их знают все. Там максимальные цены на жилье, пляжи забитые туристами, в транспорте не продохнуть и тд и тп. А между ними есть куча поселков, да там санатории, но например с другого бока "Айю Дага" от Гурзуфа есть поселок Партенит, там тоже есть море, пляжи, можно снять жилье.
Пляжи пустые, туристов туда возят только на экскурсию в парк "Айвазовское"... Турист и то не весь, знает, что такое "Айвазовское", но то, что оно в Партените, ни кто не знает... Даже само название многие первый раз слышат. И таких поселков море, на самом деле...
chip1
Никогда не понимал людей отдыхающих на многолюдных пляжах, теснота, грязь, вода обильно разбавленная испражнениями, брр...(
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