Пляжи Сочи заполнены до отказа, сообщают туристы, которые в ожидании открытия полетов в Турцию или Египет заполнили российские курорты.

И в докоронавирусные времена число людей на пляжах Сочи сильно различалось. В центре, где побережье «разрезано» на небольшие островки, которые море делает уже ежегодно, тесно было всегда. При этом часть берега традиционно отнимают шезлонги и зонтики.

С другой стороны, в состав Сочи входят в том числе Дагомыс и Адлер. В первом традиционно более длинные широкие пляжи, на которых места значительно больше.

В Адлере расположена знаменитая Имеретинская низменность, облагороженная к Олимпийским играм. Здесь пляжи еще больше, занимают их, как правило, гости курортов, расположенных в горном кластере Сочи. Однако и для отдыхающих в других частях города эти пляжи открыты.



Еще одной проблемой для туристов становится сейчас общественный транспорт (летние пробки на дорогах — дело привычное для курорта). Переполненные маршрутки не предполагают ни соблюдения социальной дистанции, ни каких-либо других мер безопасности в период пандемии.