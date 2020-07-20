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20.07.2020 17:45
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«Если вы губернатор, то примите на себя ответственность и дайте нам работать!» Рестораторы и владельцы ТЦ просят об открытии после четырех месяцев карантина

Петербургские рестораторы попросили об открытии после четырех месяцев карантина

Бизнес обратился к городской власти с просьбой возобновить работу ресторанов и торговых центров. О готовности к диалогу со Смольным сообщили 20 июля на круглом столе «Я/МЫ хотим работать сегодня» в Музее Бродского.

Как отметил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, ситуация с торговыми центрами и ресторанами в Петербурге накаляется и все больше напоминает театр абсурда. По его словам, власти «говорят о победе над эпидемией, закрывают ковидные центры, но при этом не дают работать ТЦ, кафе, барам, ресторанам и магазинам».

«Александр Дмитриевич, я полагаю, что вы действительно мужик, который избирался людьми. За вас проголосовало по статистике больше 70% горожан, значит, вы всенародно избранный губернатор и вы можете принимать решения. Так вот я вас прошу: если вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать! Потому что мы сидим 4 месяца без работы», — обратился к губернатору Максим Левченко.

На круглом столе, организованном MarketMedia и Музеем Бродского, рестораторы также отметили, что в Москве торговые центры начали работать с 1 июня. Однако в Петербурге, который, по словам самих же властей, отстает от столицы на 2 недели, спустя почти месяц все остается закрытым.

«Из нас, из представителей ресторанного бизнеса и торговых центров сделали мальчиков для битья. Все уже гуляют, а нас все еще не пускают, мы все еще стоим в углу», — сказал совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров. По его словам, власти города относятся к владельцам бизнеса неуважительно.

«Вы думаете, что мы не будем относиться к вам так же? К сожалению, это уже практически общепризнанная картина. Вас не уважает никто. Наверное, я не должен этого говорить, но кто-то должен вам сказать, что не уважают власть в городе, потому что вы не сделали ничего, чтобы вас уважали», — заявил ресторатор.

В круглом столе также приняли участие коммерческий директор сети «Буше» Роман Певзнер, Антон Исаков («СВЧ», «МА» и др.), Эльдар Мурадов и Дмитрий Богачев (Mr Bo), а также Андрей Перцев (Litera G, «Привилегия» и др.), который отметил, что уже не верит в то, что рестораны смогут открыться 27 июля. Однако, по его словам, бизнес готов к работе и диалогу с властью и все-таки надеется на открытие.

Ранее «Фонтанка» писала, что сейчас в Смольном обсуждаются послабления, которые будут приняты в очередной редакции 121-го постановления. Среди них два основных направления — весь общепит с внутренними помещениями и торговые центры (без фуд-кортов и развлечений).

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Комментарии (22)

Piter Pen
Мне интересно, рестораторы, кафе, бары надеяться что-ли на восстановление спроса после открытия? Из каких соображений он восстановиться если у 70-80% доходы за последние 4-ре месяца упали, и люди на кофе стали экономить с плюшками...
VF812
хм, Саша наплюет, конечно, но риторика меняется
AP-SPb
"если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность", приструните, наконец, оборзевших рестораторов - по улицам в Центре не пройти, вычистите засранные тротуары и зассанные арки.
И, кстати, обратите внимание, что большинство кабаков - Микки-Манки, Лаборатория 31, Офис, Варшава, Бородобар, Мамалыга и ещё куча - давным-давно работают в полный рост. И не на улице. Просто витринки плотненько завесили. Некоторые. А некоторые даже не пытаются скрываться.
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