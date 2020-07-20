«Если вы губернатор, то примите на себя ответственность и дайте нам работать!» Рестораторы и владельцы ТЦ просят об открытии после четырех месяцев карантина

Бизнес обратился к городской власти с просьбой возобновить работу ресторанов и торговых центров. О готовности к диалогу со Смольным сообщили 20 июля на круглом столе «Я/МЫ хотим работать сегодня» в Музее Бродского.

Как отметил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, ситуация с торговыми центрами и ресторанами в Петербурге накаляется и все больше напоминает театр абсурда. По его словам, власти «говорят о победе над эпидемией, закрывают ковидные центры, но при этом не дают работать ТЦ, кафе, барам, ресторанам и магазинам».

«Александр Дмитриевич, я полагаю, что вы действительно мужик, который избирался людьми. За вас проголосовало по статистике больше 70% горожан, значит, вы всенародно избранный губернатор и вы можете принимать решения. Так вот я вас прошу: если вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать! Потому что мы сидим 4 месяца без работы», — обратился к губернатору Максим Левченко. На круглом столе, организованном MarketMedia и Музеем Бродского, рестораторы также отметили, что в Москве торговые центры начали работать с 1 июня. Однако в Петербурге, который, по словам самих же властей, отстает от столицы на 2 недели, спустя почти месяц все остается закрытым. «Из нас, из представителей ресторанного бизнеса и торговых центров сделали мальчиков для битья. Все уже гуляют, а нас все еще не пускают, мы все еще стоим в углу», — сказал совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров. По его словам, власти города относятся к владельцам бизнеса неуважительно.