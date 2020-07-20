«Общепит и торговые центры без развлекалова». В Смольном обсуждается ограниченное открытие ТЦ со следующей недели

О планах «Фонтанке» 20 июля рассказал источник, близкий к Межведомственному городскому координационному совету по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. «Крупными штрихами обсуждается два основных направления, — сообщил он. — Это весь общепит с внутренними помещениями. И это торговые центры — без фуд-кортов и без развлекалова. Кинотеатры — точно нет, они даже в Москве еще не заработали».

Напомним, последняя редакция 121-го постановления, которое определяет противовирусные ограничения в Петербурге, устанавливает правила до 26 июля. Подробнее о том, что разрешено и запрещено в городе, читайте в материале «Фонтанки». Едва ли не самым резонансным оказался сохранившийся запрет на работу торговых и торгово-развлекательных центров. Операторы давно просят разъяснить им логику и пытаются поторопить администрацию. Кроме того, они частично начинают работу с соблюдением основного требования — отдельного входа в магазин.

По официальной статистике, в Петербурге количество ежедневно выявляемых случаев падает с 10 июля, когда их было 300. 20 июля таких 195. Общее число жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек, за сутки подтверждена смерть 26 пациентов. При этом упало и среднее число выздоравливающих.