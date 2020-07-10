Смольный начал выдавать разрешения на открытия универмагов и ТЦ, но большинству арендаторов по-прежнему работать запрещено. У ретейла нет сил терпеть, а сами комплексы опасаются дефолта по кредитам и налогам.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В петербургские торговые комплексы через три месяца простоя начала возвращаться жизнь. После того как Смольный разрешил работать любым магазинам с отдельным входом, возобновить продажи смогли не только флагманские точки в стрит-ретейле, но и крупные универмаги и бутики в ТЦ — хотя последним для соответствия формальным требованиям приходится в буквальном смысле пролезать в окно при закрытой двери.

Старейший универмаг Северной столицы «Гостиный двор» возобновил работу еще на прошлой неделе, когда было разрешено торговать магазинам до 400 кв. м. Для надежности проходы по галерее закрыли, хотя в пределах одного зала работали разные отделы. Несмотря на предостережение на дверях, что посещение магазина возможно только в масках и одноразовых перчатках, корреспонденту «Фонтанки» легко удалось пройтись по коридорам, нарушив это правило. На этой неделе заработал и второй этаж со входом с Садовой улицы. Доступны все отделы — сквозной проход по галерее открыт.



Но, как рассказали «Фонтанке» арендаторы «Гостинки», пока торговлю возобновил только сам оператор универмага — ООО «Большой Гостиный двор», открыв собственные отделы. Поскольку охраной он обеспечивает лишь свои товары, прочим торговцам приходится приглашать продавцов, просто чтобы следить за сохранностью продукции и оборудования. Но даже если Смольный даст разрешение на работу, многие из арендаторов могут не открыться, так как договориться с администрацией об отмене платежей на период простоя не удалось. https://www.fontanka.ru/2020/06/06/69300856/ «Кто-то забирает товар и съезжает, даже если не кончился договор аренды», — сообщил владелец кафе Сергей Щадинский.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

С 6 июля распахнул свои двери и универмаг ДЛТ. Посетителям на входе выдают маски и перчатки. «Мы открылись, как и другие магазины с отдельным входом. Есть несколько арендаторов (ресторан, кафе, химчистка) — они не работают. Также не работают пока ювелирные бутики Mercury, находящиеся в ДЛТ», — прокомментировали в пресс-службе универмага.



Но и классические торговые комплексы начали возобновлять работу. Так, в ТРЦ «Галерея» заработали магазины одежды, находящиеся на первом этаже, — Hugo Boss, Emporio Armani, Lacoste, MotherCare, Patrizia Pepe, Rendez-Vous, TopTop. Вход организован с Лиговского проспекта. H&M организовал отдельный вход через витрину. Также на крыше «Галереи» заработала летняя терраса ресторана «Чайхона». Рестораны фудкорта обслуживают клиентов в режиме выдачи заказов.

В «Невском центре» заработали «якорные арендаторы» — парфюмерный магазин «Золотое яблоко» (с отдельным входом с угла Невского и улицы Восстания), а также универмаг «Стокманн» (вход с Невского проспекта). В универмаге «Пассаж» возобновил деятельность «Рив Гош».

Не отстают торговые центры на периферии. ТЦ «Балканкский 1» сообщает, что двери открыли семь точек продаж одежды и обуви. Лишь напротив некоторых стоит пометка «вход с улицы». В «Балкания Nova» вход в бутики SinSay, Cropp и Reserved организован через эвакуационные двери, находящиеся за торговым комплексом, в Koton можно попасть прямо с улицы, в New Yorker — со стороны парковки. Отдельно указывается, что в SinSay работает примерочная, хотя постановлением Смольного это пока запрещено.



В ТК «Сити Молл» возобновил работу фуд-холл CityFood. Больше половины его резидентов открылись навынос и на доставку, говорится на сайте. Клиентам, поглощающим пищу на месте, никто не препятствует.

По словам управляющих, добро на перезапуск от Смольного получено, тем более что работу самим ТЦ «коронавирусное» 121-е постановление не запрещает. «QR-код на саму «Галерею» получен еще две недели назад», — сообщил директор ТРК Дмитрий Зубков. Решения об открытии принимают сами арендаторы, на их же совести получение QR-кодов. Но каждый предприниматель, который хочет начать деятельность, уведомлен, что должен внедрить стандарт безопасности. По оценке топ-менеджера, сейчас работает примерно пятая часть всех магазинов ТРК.

Согласно тому же 121-му постановлению, разрешена работа любых магазинов с входом с улицы, при условии, что они не находятся в ТЦ и закроют примерочные. Специальных разъяснений, можно ли работать в ТЦ, имея отдельный вход, от чиновников не поступало, но сами торговцы ответили на вопрос утвердительно. «Ретейлеры не могут больше терпеть, у них кончаются силы. Все понимают, что выполнение стандартов должно обеспечивать безопасность, и никакой разницы между ними и арендаторами в стрит-ретейле нет», — комментирует Дмитрий Зубков.



Ранее руководители петербургских ТЦ обратились в Смольный и Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений для магазинов. 8 июля пришел ответ главы петербургского санитарного ведомства Натальи Башкетовой. В нем говорится, что действующие ограничения являются обоснованными, поскольку «согласуются с текущей эпидемиологической ситуацией».

Часть ретейлеров на открытие магазинов толкает оживление спроса. Так, по данным системы подсчета посетителей торговых центров Shopping Index, уже на прошлой неделе (29 июня — 5 июля) трафик ТЦ Северной столицы был всего наполовину ниже, чем за тот же период год назад, когда торговля велась в полную силу. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 8,4%. А по сравнению с началом апреля, когда могли работать только продуктовые магазины, поток увеличился в три раза.

Некоторым приходится открываться против воли. Так, арендаторы ТЦ «Елизаровский» пожаловались «Фонтанке», что управляющая компания «заставляет» их начать работу. По их словам, администратор обзвонил предпринимателей и сообщил, что, «кто не хочет, может не выходить, но аренду будут платить». Управляющий торгового комплекса опроверг эти обвинения, сообщив, что магазины второго и третьего этажа либо работают на доставку, либо проводят переучет товара. Брать с них арендную плату ТЦ намерен лишь со следующего месяца — если возобновится полноценная работа. Сам ТРК не получал QR-кода, так как, имея на первом этаже продуктовый магазин, и не останавливал работу в период пандемии.



ТЦ крайне заинтересованы в скорейшем перезапуске магазинов, опасаясь дефолта по налогам и кредитам. По словам операторов, крупнейший кредитор петербургских комплексов Сбербанк дал отсрочку по выплатам на время ограничений. «Но, чтобы осуществлять следующий платеж, а он совсем скоро, нам нужно не просто открыться, но и чтобы арендаторы что-то заработали и были в состоянии что-то заплатить», — говорит Дмитрий Зубков. Заявки по освобождению от налогов также у многих ТЦ не рассмотрены и отображаются в личном кабинете как долг. При этом мораторий ФНС на взыскание налогов истекает 1 июля. «С нетерпением ждем, когда налоговые органы сделают большинство ТЦ банкротами», — отметил топ-менеджер.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

