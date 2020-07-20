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20.07.2020 11:04
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Заболеваемость коронавирусом по России продолжает падение. В Петербурге +195 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Напомним, накануне сообщалось о 202 новых заболевших в Северной столице. По России за 24 часа выявили 5940 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки случаи коронавируса выявили во всех регионах страны. Первое место по ежедневному приросту занимает столица, где нашли 578 новых заболевших. Петербург по этому показателю держится на 4-й строчке. Количество ежедневно выявляемых случаев в городе падает с 10 июля, когда их было 300. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 29 541 заразившегося.

Общее число зараженных COVID-19 в России выросло до 777 486 человек. Это четвертый результат в мире после Индии (1,1 миллиона), Бразилии (2 миллиона) и США (почти 3,8 миллиона). Большинство россиян (553 602) смогли исцелиться, а для 12 427 вирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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