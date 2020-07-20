В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых, по мнению экспертов, могут быть десятки и сотни тысяч россиян, обнаружила в открытом доступе исследовательская команда vpnMentor.
Как пишет 20 июля «Коммерсантъ», на незащищенном сервере находятся данные (в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса) приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объём данных — 1,2 ТБ. По мнению экспертов, их могут использовать для спам-рассылок, фишинга и шантажа пользователей.
Бесплатные VPN популярны в России из-за большого числа заблокированных зарубежных сайтов. Ими также пользуются люди, которым нужно бесплатно сменить IP-адрес, чтобы, например, зарегистрировать несколько учётных записей в игре или накрутить голосование.
Все эксперты издания видят в случившемся иронию: сервисы, которые обещают анонимность в Интернете, не защищены от кибератак, а данные тех, кто пытался сменить IP-адрес в обход закона, оказались в свободном доступе.