В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых, по мнению экспертов, могут быть десятки и сотни тысяч россиян, обнаружила в открытом доступе исследовательская команда vpnMentor.

Как пишет 20 июля «Коммерсантъ», на незащищенном сервере находятся данные (в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса) приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объём данных — 1,2 ТБ. По мнению экспертов, их могут использовать для спам-рассылок, фишинга и шантажа пользователей.