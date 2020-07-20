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20.07.2020 09:48
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В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых, по мнению экспертов, могут быть десятки и сотни тысяч россиян, обнаружила в открытом доступе исследовательская команда vpnMentor.

Как пишет 20 июля «Коммерсантъ», на незащищенном сервере находятся данные (в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса) приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объём данных — 1,2 ТБ. По мнению экспертов, их могут использовать для спам-рассылок, фишинга и шантажа пользователей.

Бесплатные VPN популярны в России из-за большого числа заблокированных зарубежных сайтов. Ими также пользуются люди, которым нужно бесплатно сменить IP-адрес, чтобы, например, зарегистрировать несколько учётных записей в игре или накрутить голосование.

Все эксперты издания видят в случившемся иронию: сервисы, которые обещают анонимность в Интернете, не защищены от кибератак, а данные тех, кто пытался сменить IP-адрес в обход закона, оказались в свободном доступе.

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Комментарии (6)

Kit.
Журналажники "Фонтанки" дают Яровой идею ввести IP-прописку. Чтобы население России ходило в интернет только с зарегистрированных по паспорту IP-адресов.
Gregory Skidan
С каких пор смена IP-адреса противозаконна в РФ?
Vahmistroff
"пытался сменить IP-адрес в обход закона"
Не передергивайте, использование VPN не нарушает законодательство РФ!
К тому же к бесплатным анонимным VPN серверам подключаются люди, используя для регистрации анонимные данные. Использовать в аккаунтах реальные фамилии, а тем более указывать реальные адреса никто не будет. Ну утекли данные на 20 миллионов Ивановых Иванов Ивановичей, проживающих СПб, Невский пр., 22 кв.2 ну и что?
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