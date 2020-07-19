FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.07.2020 22:28
10
Печать

Гендиректор «Спартака» о баннере фанатов «Зенита»: В следующий раз им всем будет больно

Генеральный директор футбольного клуба «Спартака» Шамиль Газизов критически отнесся к баннеру фанатов «Зенита» с изображением Леонида Федуна и отсылкой к скандальному эпизоду сериала «Черное зеркало». Как передает слова гендиректора красно-белых «Спорт-Экспресс», подобные акции могут повлечь за собой последствия.

«Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно», — подчеркнул Газизов.

Напомним, по окончании полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) фанаты петербургской команды развернули баннер с изображением Федуна в экране телевизора и подписью «Black Mirror, Episode #1», отсылающей к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где премьеру-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Bombaher
Это лицо зенитовских фанатов. Пока прокуратура не посадит за разжигание ненависти такое уродство, всё будет продолжаться.
А многие питерцы за зенит давно не переживают, лет как 10+.
mavar
А я уже лет 30 думал, почему мясные такие дебилы? Так ответ прост, у них руководство, начиная с президента - по.онки...
алексей файн
Хрюшки как всегда на своем месте!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний