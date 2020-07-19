Гендиректор «Спартака» о баннере фанатов «Зенита»: В следующий раз им всем будет больно

Генеральный директор футбольного клуба «Спартака» Шамиль Газизов критически отнесся к баннеру фанатов «Зенита» с изображением Леонида Федуна и отсылкой к скандальному эпизоду сериала «Черное зеркало». Как передает слова гендиректора красно-белых «Спорт-Экспресс», подобные акции могут повлечь за собой последствия.



«Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно», — подчеркнул Газизов.