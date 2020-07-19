Болельщики футбольного клуба «Зенит» после окончания полуфинального матча Кубка России против «Спартака» растянули гигансткий баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна. На нем изображен сам бизнесмен в экране телевизора, и смотрящие на него болельщики «Спартака».

Снизу подпись – «Black Mirror, Episode #1», отсылающая к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где премьеру-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.