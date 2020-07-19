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19.07.2020 21:05
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Фанаты «Зенита» передали привет владельцу «Спартака» аллюзией на первый эпизод сериала «Черное зеркало»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» после окончания полуфинального матча Кубка России против «Спартака» растянули гигансткий баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна. На нем изображен сам бизнесмен в экране телевизора, и смотрящие на него болельщики «Спартака».

Снизу подпись – «Black Mirror, Episode #1», отсылающая к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где премьеру-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В свою очередь, «Зенит» запустил в соцсетях хэштег #ИграйтеКакЗенит.

Таким образом петербургские фанаты и «Зенит» ответили на недавние заявления Леонида Федуна о сине-бело-голубых. В частности, он предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, чтобы его команда наконец стала чемпионом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России со счетом 2:1.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Вячеслав Загорский
Гуд бай, Федула.... Сраптаку не видать чемпионства в этом десятилетии ))))
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