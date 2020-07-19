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19.07.2020 16:47
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Американский эсминец USS Porter идет в Черное море. Его собрат чуть не сорвал День флота три года назад

Эсминец USS Porter (DDG-78) типа «Арли Берк» идет в Черное море для участия в 20-х международных морских учениях Sea Breeze. Информация об этом опубликована в твиттер-аккаунте учений.

Учения должны пройти в срок с 20 по 26 июля, в них примут участие 27 кораблей и 19 самолетов 9 стран.

Как сообщает сайт Navy Recognition, USS Porter приходит в Черное море во второй раз в этом году — первый раз он бывал там в апреле.

В российских новостях USS Porter «всплывал» в мае: тогда он вошел в составе ударной группы НАТО в Баренцево море.

К слову, 26 июля в России отмечается День Военно-морского флота. В 2017 году его празднование чуть не сорвал приход одного из американских эсминцев того же типа «Арли Берк» в акваторию Балтийского моря.

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Комментарии (6)

Игорь Титов
Не представляю таких условий, способных сорвать День ВМФ СССР!!!
Pilat
Есть у меня уверенность, что ни один американский военный корабль не станет выполнять приказ который приведет к атаке РФ на этот корабль.
Уж больно они любят жизнь, чтобы где то в далеких морях, просто так идти на дно.
260928241
Пускай идет . Где там наш , фронтовой бомбардировщик Су-24 ?
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