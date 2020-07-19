Американский эсминец USS Porter идет в Черное море. Его собрат чуть не сорвал День флота три года назад

Эсминец USS Porter (DDG-78) типа «Арли Берк» идет в Черное море для участия в 20-х международных морских учениях Sea Breeze. Информация об этом опубликована в твиттер-аккаунте учений.



Учения должны пройти в срок с 20 по 26 июля, в них примут участие 27 кораблей и 19 самолетов 9 стран.

Как сообщает сайт Navy Recognition, USS Porter приходит в Черное море во второй раз в этом году — первый раз он бывал там в апреле.

В российских новостях USS Porter «всплывал» в мае: тогда он вошел в составе ударной группы НАТО в Баренцево море.