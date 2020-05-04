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04.05.2020 17:10
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Северный флот предупредил, что следит за ударной группировкой кораблей НАТО в Баренцевом море

Северный флот приступил к слежению за действиями корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ 4 мая.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая с. г. в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Ранее силы Черноморского флота ВМФ России взяли на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря.

Напомним, заход эсминца ВМС США в Балтику едва не сорвал проведение Главного военно-морского парада в Петербурге в 2017 году.

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Комментарии (7)

Skazochny
а мы продолжаем следить за виноградниками Медведева в Тоскане и переживаем за виллы помёта на озере Комо
Starishok
Так враги же вокруг!!!Все враги кроме Лукашенко и Си Цзиньпина,так надо показывать,что следим,что всегда готовы и прочее.Мы же только чуть чуть,а так всегда готовы поговорить за мир во всем мире.И никогда не будем стучать ботинком и ракеты на Кубу упаси Бог.
Dimitry Antonov
Теперь натовские матросы обкакаются со страха.
Не прополз тайно коварный враг!
Их предупредили, что за ними следят...
Победа! Всё под контролем.
Представить высокопоставленных командиров и начальников Северного флота к внеочередным званиям и наградам! Ура!
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