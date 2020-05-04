Северный флот предупредил, что следит за ударной группировкой кораблей НАТО в Баренцевом море
Северный флот приступил к слежению за действиями корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ 4 мая.
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая с. г. в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
Ранее силы Черноморского флота ВМФ России взяли на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря.
Напомним, заход эсминца ВМС США в Балтику едва не сорвал проведение Главного военно-морского парада в Петербурге в 2017 году.