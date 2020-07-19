Центр Алмазова и другие федеральные стационары освобождаются от ковидных пациентов. Все семь вернутся к нормальной работе к 10 августа

Пациентов с COVID-19 не останется в федеральных стационарах Петербурга после 10 августа. Перепрофилированные под приём больных коронавирусом медучреждения постепенно возвращаются к привычной работе.

Как сообщает 19 июля пресс-служба Смольного, с 27 июля оказание плановой и экстренной помощи возобновят Центр имени В.А.Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт Фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет.

Сейчас там готовятся к масштабной санитарной обработке и демонтажу временного оборудования.