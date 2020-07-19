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19.07.2020 12:26
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Центр Алмазова и другие федеральные стационары освобождаются от ковидных пациентов. Все семь вернутся к нормальной работе к 10 августа

Пациентов с COVID-19 не останется в федеральных стационарах Петербурга после 10 августа. Перепрофилированные под приём больных коронавирусом медучреждения постепенно возвращаются к привычной работе.

Как сообщает 19 июля пресс-служба Смольного, с 27 июля оказание плановой и экстренной помощи возобновят Центр имени В.А.Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт Фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет.

Сейчас там готовятся к масштабной санитарной обработке и демонтажу временного оборудования.

С 3 августа пациентов в привычном режиме смогут принимать Клиническая больница им.Петра Великого медицинского университета имени И.И.Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова вернётся к штатной работе с 10 августа.

Процесс контролируется Роспотребнадзором, всех больных тестируют.

Все семь федеральных клиник, перепрофилированных под ковидных пациентов во время пандемии, обеспечили более 1000 коек.

Городские стационары тоже постепенно возвращаются к нормальной работе. Так, 18 июля пациентов в обычном режиме готовятся принимать Городская многопрофильная больница №2 (с 27 июля), а также Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки (с 20 июля).

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