С коронавирусом покончили в еще одном стационаре Петербурга. Городская больница №2 готовится принимать плановых пациентов

Петербургские больницы возвращаются к нормальному режиму работы. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, принимать пациентов без коронавирусной инфекции с конца июля начнёт Городская многопрофильная больница №2 в Учебном переулке, 5.



Информацию корреспонденту подтвердили в медицинском учреждении.

«Сейчас пока мы ещё инфекционная больница, но если у вас направление к нам, то с 27 числа», — сообщили сотрудники центра.

В петербургском Комздраве пояснили, что в ближайшее время власти примут окончательное решение о сроках перепрофилирования и других больниц. Принимать горожан без СOVID-19 вскоре должны начать как минимум ещё два центра. Точные даты их возвращения к нормальному режиму работы сейчас утверждаются.