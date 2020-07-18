С коронавирусом покончили в еще одном стационаре Петербурга. Городская больница №2 готовится принимать плановых пациентов
Петербургские больницы возвращаются к нормальному режиму работы. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, принимать пациентов без коронавирусной инфекции с конца июля начнёт Городская многопрофильная больница №2 в Учебном переулке, 5.
Информацию корреспонденту подтвердили в медицинском учреждении.
«Сейчас пока мы ещё инфекционная больница, но если у вас направление к нам, то с 27 числа», — сообщили сотрудники центра.
В петербургском Комздраве пояснили, что в ближайшее время власти примут окончательное решение о сроках перепрофилирования и других больниц. Принимать горожан без СOVID-19 вскоре должны начать как минимум ещё два центра. Точные даты их возвращения к нормальному режиму работы сейчас утверждаются.
С 20 июля штатную работу возобновляют Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Временный госпиталь на 1000 коек, развёрнутый в Ленэкспо уже опустел. Его перевели в резерв и провели тотальную дезинфекцию.
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. За последние сутки зарегистрировано 238 новых случаев.