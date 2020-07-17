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17.07.2020 19:39
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Ещё два стационара Петербурга, принимавшие пациентов с COVID-19, возвращаются к обычной работе

С 20 июля 2020 года возвращаются к штатной работе два стационара Петербурга, в которых в период эпидемии лечили больных с коронавирусной инфекцией — Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

В Смольном уточнили, что медучреждения уже прошли финальную дезинфекцию.

В Детской городской больнице святой Ольги была развёрнута 251 «ковидная» койка, в Клинической больнице святителя Луки — 86.

Петербург постепенно выходит из режима ограничений, а перепрофилированные больницы возвращаются к плановому приёму.

Напомним, что временный госпиталь на 1000 мест, развёрнутый в Ленэкспо, уже опустел — его перевели в резерв.

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