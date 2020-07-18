В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. В городе 238 новых случаев

В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным на 18 июля, в городе выявили 238 новых случаев, сообщает оперативный штаб.



В России за прошедшие сутки выявили еще 6 234 заболевших в 84 регионах. Лидером по ежедневному приросту опять оказалась Москва с 578 случаями. Петербург, который в начале июля удерживал вторую строчку, опустился на четвертое место. С начала пандемии в городе зафиксировали 29 144 случая коронавируса.



Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Это четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.

