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18.07.2020 10:37
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В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. В городе 238 новых случаев

В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным на 18 июля, в городе выявили 238 новых случаев, сообщает оперативный штаб.

В России за прошедшие сутки выявили еще 6 234 заболевших в 84 регионах. Лидером по ежедневному приросту опять оказалась Москва с 578 случаями. Петербург, который в начале июля удерживал вторую строчку, опустился на четвертое место. С начала пандемии в городе зафиксировали 29 144 случая коронавируса.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Это четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.

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Комментарии (22)

Wuhan Proletarian
Почти неделю Питер уверенно держит первое место в России по ковидным жмурам - мы впереди Москвы, Московской и Нижегородской областей вместе взятых.
Почти по Райкину: Болеть стали меньше, но помирать чаще.
nik8
самое страшное время если заболеешь и захочешь в больницу, ведь не возьмут, мы победили корону
syshsun
Это указание сверху,писать каждый день о 250 +/-30,заболевших.
Ну не может быть в огромном городе,практически одна и та же цифра,каждый день.
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