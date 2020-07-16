Великобритания заподозрила Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле заявили об «очередных голословных обвинениях»

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб подготовил заявление для парламента, в котором рассказал о возможных попытках России влиять на волеизъявление в королевстве в 2019 году.

«На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка Россия стремилась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года путем онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов», — цитирует 16 июля заявление Рааба The Guardian.

По его словам, в частности, киберпреступники распространяли соглашение о свободной торговле между Великобританией и США. Министр иностранных дел сообщил, что в королевстве ведется уголовное расследование действий хакеров.