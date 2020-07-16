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16.07.2020 12:13
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Первый раз в средний класс. «Пассажиравтотранс» приобретет 30 небольших автобусов, таких в парке пока нет

«Пассажиравтотранс» объявил аукцион на закупку в лизинг 30 автобусов вместимостью до 72 человек. Общая максимальная сумма контракта — 423,7 млн.

Как уточнили на предприятии 16 июля, речь идет о низкопольных автобусах длиной до 9,5 м, с трехдверным салоном и 23 сидячими местами. Они будут оборудованы двигателем высокого экологического класса не ниже ЕВРО-5 и современными системами оплаты проезда. Согласно конкурсной документации, поставщик должен будет привезти их в город в первой половине декабря, лизинговые платежи рассчитаны на 4 года. Сейчас на предприятии нет автобусов средней вместимости, новые будут курсировать по маршрутам с низким пассажиропотоком.

Кроме того, до конца этого года состоится поставка еще 210 новых автобусов большой и особо большой вместимости. Напомним, в начале июня была завершена поставка сотни новых двухсекционных автобусов МАЗ-216, которые ранее закупил «Пассажиравтотранс». Предприятие закупает еще столько же односекционных; оба контракта получило ООО «СВ Транспорт». В конце апреля ПАТ подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов.

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