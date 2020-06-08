Поставка в Петербург 100 новых двухсекционных автобусов, которые ранее закупил «Пассажиравтотранс», завершена. 30 уже перевозят пассажиров.
Как сообщает «Пассажиравтотранс» 8 июня, остальная техника сейчас проходит документальное оформление. Ее будут постепенно выпускать на маршруты в разных районах города: № 7, № 24, № 74, № 93, № 127 и других. Напомним, речь идет о минских автобусах МАЗ-216, со 100% низким уровнем пола и экологическим классом двигателя ЕВРО-5. Салон рассчитан на перевозку 164 пассажиров и оборудован зарядными устройствами для телефонов и валидаторами для банковских карт. Все автобусы выкрашены в лазурный цвет, как и другие автобусы, которые прибудут в город в этом году.
Напомним, итоги двух аукционов на лизинговые поставки автобусов «Пассажиравтотранс» подвел в конце года. Закупаются 100 односекционных и 100 двухсекционных автобусов за 1,7 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно. Оба контракта получило ООО «СВ Транспорт». В конце апреля «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов. О том, почему город закупает автобусы именно в лизинг и почему МАЗу фактически не было альтернативы — читайте в интервью председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.