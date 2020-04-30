«Пассажиравтортранс» выбрал поставщиков автобусов на 2 млрд

Еще один контракт получил «Промагролизинг-центр»; он соревновался с компанией «Северная Венеция». Участники синхронно снизили цену до 578,8 млн. Контракт включает 25 дизельных двухсекционных автобусов особо большого класса, их ждут в августе

Самый крупный контракт на 60 газовых автобусов предприятие заключит с ВТБ «Лизинг», которое переиграло Лизинговую компанию «СВ-Транспорт». Победитель предложил цену 1,080 млрд рублей. Поставить машины надо в ноябре.

Третий контракт достался ООО «Национальный оператор общественного транспорта». Оно понизилось до 368 млн рублей, обогнав конкурента «Техтранслизинг». Речь идет о 25 дизельных машинах большого класса, стартовая цена составляла 418 млн рублей. Срок поставки – сентябрь.

Еще по одному аукциону со стартовой ценой 534 млн рублей все еще работает комиссия. По нему «Пассажиравтотранс» намерен приобрести 30 односекционных автобусов.

Напомним, «Пассажиравтотранс» в 2019 году уже выбрал подрядчика на поставку в лизинг 200 автобусов за 3,8 млрд рублей. Им стала компания «СВ Транспорт». 28 апреля вице-губернатор Петербурга Максим Соколов осмотрел первую партию из этой поставки.