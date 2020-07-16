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16.07.2020 10:34
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В Петербурге за сутки выявили 256 новых случаев коронавируса. Заболеваемость продолжает снижаться

256 новых пациентов с COVID-19 пополнили статистику по Петербургу. Об этом 16 июля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За прошедшие сутки в России выявлено 6 428 случаев коронавируса. COVID-19 продолжают выявлять на всей территории страны. Больше всего заразившихся за сутки было в Москве (531). Петербург опустился на третью строчку, пропустив вперед Свердловскую область. Показатель ежедневного прироста в городе продолжает снижаться, упав до уровня 2 июля. С начала пандемии в Петербурге насчитали уже 28 662 заболевших.

Общее число случаев COVID-19 в России возросло до 752 797, что остается четвертым результатом в мире. По количеству заразившихся РФ опережают только Индия (967 тысяч), Бразилия (почти 2 миллиона) и США (почти 3,5 миллиона). 531 692 россиянам удалось вылечиться, а для 11 937 вирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (9)

Frank007
Конечно будет снижаться, сегодня завтра беглому надо речь толкать о очередном снятии ограничений. На днях владельцы ТРЦ написали письмо путину. Да и всю страну уде начинает трясти от такого беспредела
156817362
ОЧередное вранье фонтанка сру.
footballer13
"Но даже по этой статистике Питер держится на 2-3 месте, изредка спускается на 4-тое."
Ну так мы и по населению не последние среди регионов плюс с поправкой на компактность равно ничего удивительного.
А так да, я с самого начала говорил, что эта статистика без хоть какой-то её детализации по большому счёту ни о чём не говорит.
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