В Петербурге за сутки выявили 256 новых случаев коронавируса. Заболеваемость продолжает снижаться

footballer13 16 Июл 2020 в 11:24 16 Июл 2020 в 11:24

"Но даже по этой статистике Питер держится на 2-3 месте, изредка спускается на 4-тое."

Ну так мы и по населению не последние среди регионов плюс с поправкой на компактность равно ничего удивительного.

А так да, я с самого начала говорил, что эта статистика без хоть какой-то её детализации по большому счёту ни о чём не говорит.