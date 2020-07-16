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16.07.2020 00:07
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Владелец «Спартака» предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. «Тогда мы будем чемпионами»

Владелец футбольного клуба «Спартака» Леонид Федун после разгрома «Ахмата» (3:0) в чемпионате РПЛ в среду, 15 июля, заявил, что введением хэштега #СудитеСпартакКакЗенит он предлагает ответить на «судейские дела». Как передает РБК, после игры он пообщался с фанатами и журналистами.

«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами», — подчеркнул Федун, намекая на последние спорные судейские решения в отношении его команды.

Также владелец «Спартака» заявил, что не знает, кто будет судить матч против «Зенита» в полуфинале Кубка России 19 июля.

«Без понятия, кто будет судить. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч», — заявил Федун, имея в виду, что у «Спартака» в прошлом неоднократно были претензии к судейству именно Михаила Вилкова.

Напомним, что в предыдущей игре против «Локомотива» судья удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Позже его оштрафовали и дисквалифицировали на три игры.

В сегодняшнем матче против «Ахмата» судья отменил гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата», а также не назначил 11-метровый после игры рукой у защитника грозненцев Андрея Семенова. Несмотря на это, во втором тайме красно-белые забили в ворота соперника три мяча.

«Спартак» набрал в 29 матчах чемпионата России 36 очков и поднялся в турнирной таблице на восьмое место. Благодаря победе над «Ахматом», команда прервала безвыигрышную серию в РПЛ, которая длилась пять матчей.

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Комментарии (3)

perfect
Играть для начала научитесь)))
Piter Pen
Проблемы с командой и тренерским составом решать хэштегами? ну и ну...
ТиМуР
#УчитесьИгратьКакЗенит
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