В Белоруссии арестовали счета жены замглавы Минфина РФ, бывшей «правой руки Миллера» Андрея Круглова
В Белоруссии в рамках расследования дела о хищениях в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, перешедшего на эту работу из Газпрома. Об этом 15 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев, пишет РБК.
Он уточнил, что на счетах жены Круглова якобы находятся около 3 млн евро. По словам Дягилева, Белоруссия обратилась к России за правовой помощью «для выяснения всех обстоятельств».
Напомним, до перехода в Минфин Андрей Круглов считался одним из ключевых членов команды Алексея Миллера в «Газпроме» в должности зампреда правления компании. В начале девяностых он работал в комитете по внешним связям петербургской мэрии под началом Владимира Путина. Основными акционерами Белгазпромбанка, хищения в котором расследуют белорусские силовики, являются российские «Газпром» и Газпромбанк.
18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, претендовавший на президентский пост, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Бабарико задержали и его сына. В «Газпроме» заявили о незаконности действий белорусских властей. Однако на следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». Выборы в республике пройдут 9 августа, Бабарико участия в них не примет.