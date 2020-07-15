FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 23:37
0
Печать

В Белоруссии арестовали счета жены замглавы Минфина РФ, бывшей «правой руки Миллера» Андрея Круглова

В Белоруссии в рамках расследования дела о хищениях в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, перешедшего на эту работу из Газпрома. Об этом 15 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев, пишет РБК.

Он уточнил, что на счетах жены Круглова якобы находятся около 3 млн евро. По словам Дягилева, Белоруссия обратилась к России за правовой помощью «для выяснения всех обстоятельств».

Напомним, до перехода в Минфин Андрей Круглов считался одним из ключевых членов команды Алексея Миллера в «Газпроме» в должности зампреда правления компании. В начале девяностых он работал в комитете по внешним связям петербургской мэрии под началом Владимира Путина. Основными акционерами Белгазпромбанка, хищения в котором расследуют белорусские силовики, являются российские «Газпром» и Газпромбанк.

18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, претендовавший на президентский пост, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Бабарико задержали и его сына. В «Газпроме» заявили о незаконности действий белорусских властей. Однако на следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». Выборы в республике пройдут 9 августа, Бабарико участия в них не примет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний