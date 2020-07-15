В Белоруссии арестовали счета жены замглавы Минфина РФ, бывшей «правой руки Миллера» Андрея Круглова

В Белоруссии в рамках расследования дела о хищениях в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, перешедшего на эту работу из Газпрома. Об этом 15 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев, пишет РБК.



Он уточнил, что на счетах жены Круглова якобы находятся около 3 млн евро. По словам Дягилева, Белоруссия обратилась к России за правовой помощью «для выяснения всех обстоятельств».

