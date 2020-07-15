СК: Замглавы «Почты России» в 10 раз занизил сумму штрафов за неисполнение договора

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергей Емельченков причинил ущерб на 67 млн рублей, в 10 раз занизив сумму штрафов за ненадлежащее исполнение договора. Об этом 15 июля сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.



«По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый <...> в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующим министерством, подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора», - сказала она. В результате его незаконных действий «Почта России» необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям. «Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий», - пояснила Иванова.

