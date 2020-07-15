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15.07.2020 18:46
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Суд отправил замглавы «Почты России» под домашний арест

Чертановский суд Москвы 15 июля вынес решение о мере пресечения для заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергея Емельченкова. Подозреваемый в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК) отправлен под домашний арест, передаёт ТАСС.

«Не признаю вину. Считаю, что работал честно», — заявил Емельченков.

Как рассказал агентству один из адвокатов, замглавы «Почты России» вменяется причинение ущерба в 350 млн рублей. Однако, по словам защитника, в обвинении фигурируют разные цифры. «Там сказано об ущербе в 350 млн рублей, о штрафных санкциях «Почты России» в 37 млн рублей и также об ущербе на сумму более 60 млн рублей», — сказал он.

Защита просила освободить Емельченков под залог в размере 5 млн рублей. Суд, однако, решил иначе — домашний арест продлится до 13 сентября. Ему нельзя пользоваться Интернетом и средствами коммуникации, а также общаться с кем-то, кроме близких родственников и адвокатов.

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Комментарии (2)

Oleg_I
350 миллионов - домашний арест. Стиральная машинка - 40 дней в СИЗО. Логика.
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