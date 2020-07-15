FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 19:22
0
Печать

Дольщики долгостроев «Норманна» построили дом из отписок чиновников

Дольщики ГК «Норманн» установили у недостроенных зданий в ЖК «Десяткино 2:0» дом из отписок, которые они получают от чиновников. Местные жители 15 июля сообщили «Фонтанке», что таким образом пытаются добиться возобновления строительства и отстоять свое право на жилье.

Картонный дом оклеен бумажными листами с ответами властей на обращения дольщиков. С двух сторон от дома они поставили таблички, на одной из них сообщается, что ЖК «На Заречной» строится с 2012 года, а ЖК «Три Апельсина» — с 2016-го, окончания строительства домов ожидают почти две тысячи семей. «Статья 40 Конституции Российской Федерации (право на жилище): нарушено», — гласит надпись на второй табличке.

«Хоть дом из крепкого каркаса, но он также будет ветшать под суровыми питерскими погодными условиями, точно так же, как ветшают наши дома, — заявляют жители. — На наших объектах не ведутся строительные работы уже 4 года, и нет ни конца, ни края бесконечным отпискам органов госаппарата. Пора выполнить свои предвыборные обещания: закрыть вопрос обманутых дольщиков до конца 2020 года и разбить этот порочный круг отписок».

Дом установлен у ЖК «Десяткино 2:0», который строит тот же застройщик — ГК «Норманн».

Фото: Алексей Лателин
Фото: Алексей Лателин

Напомним, ГК «Норманн» не может завершить в Петербурге три долгостроя: ЖК «Три Апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк», а также «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в Ленобласти. О проблемах застройщика стало известно в 2017 году. В январе 2019 года совладелец группы компаний Владимир Смирнов и топ-менеджер Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Позднее обоих предпринимателей отпустили под обязательство о явке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний