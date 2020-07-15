Дольщики ГК «Норманн» установили у недостроенных зданий в ЖК «Десяткино 2:0» дом из отписок, которые они получают от чиновников. Местные жители 15 июля сообщили «Фонтанке», что таким образом пытаются добиться возобновления строительства и отстоять свое право на жилье.
Картонный дом оклеен бумажными листами с ответами властей на обращения дольщиков. С двух сторон от дома они поставили таблички, на одной из них сообщается, что ЖК «На Заречной» строится с 2012 года, а ЖК «Три Апельсина» — с 2016-го, окончания строительства домов ожидают почти две тысячи семей. «Статья 40 Конституции Российской Федерации (право на жилище): нарушено», — гласит надпись на второй табличке.
«Хоть дом из крепкого каркаса, но он также будет ветшать под суровыми питерскими погодными условиями, точно так же, как ветшают наши дома, — заявляют жители. — На наших объектах не ведутся строительные работы уже 4 года, и нет ни конца, ни края бесконечным отпискам органов госаппарата. Пора выполнить свои предвыборные обещания: закрыть вопрос обманутых дольщиков до конца 2020 года и разбить этот порочный круг отписок».
Дом установлен у ЖК «Десяткино 2:0», который строит тот же застройщик — ГК «Норманн».
Напомним, ГК «Норманн» не может завершить в Петербурге три долгостроя: ЖК «Три Апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк», а также «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в Ленобласти. О проблемах застройщика стало известно в 2017 году. В январе 2019 года совладелец группы компаний Владимир Смирнов и топ-менеджер Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Позднее обоих предпринимателей отпустили под обязательство о явке.