Дольщики ГК «Норманн» установили у недостроенных зданий в ЖК «Десяткино 2:0» дом из отписок, которые они получают от чиновников. Местные жители 15 июля сообщили «Фонтанке», что таким образом пытаются добиться возобновления строительства и отстоять свое право на жилье.

Картонный дом оклеен бумажными листами с ответами властей на обращения дольщиков. С двух сторон от дома они поставили таблички, на одной из них сообщается, что ЖК «На Заречной» строится с 2012 года, а ЖК «Три Апельсина» — с 2016-го, окончания строительства домов ожидают почти две тысячи семей. «Статья 40 Конституции Российской Федерации (право на жилище): нарушено», — гласит надпись на второй табличке.