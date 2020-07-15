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15.07.2020 17:48
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Госдеп США решил наложить санкции на российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Америка будет применять нормы закона «О противодействии противникам посредством санкций» в отношении российских энергетических проектов.

«Освобождение от санкций будет отменено для российского газопровода [«Северный поток -2»] в Германию, что станет началом новых штрафов, налагаемых на проект», — цитирует 15 июля заявление Помпео The Wall Street Journal.

Вторая ветка «Турецкого потока» также оказалась в списке проектов, которые попадают под санкции госдепа.

Использование закона о «противодействии посредством санкций», как указал Помпео, затруднит инвестиции и работу с российскими проектами.

В начале июля стало известно о том, что сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении «Северного потока-2». При этом Германия рассматривает возможность ответного введения ограничений, если США выполнит свои угрозы.

«Северный поток-2» — проект газопровода, проходящего по морскому дну в Германию. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2.

«Турецкий поток» пущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Комментарии (1)

Camlann
Обамия пошла вразнос...Тут санкции, там (с Китием) торговая война...Лучше бы лишний раз перед афронеграми повинились да ноги им вымыли.
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