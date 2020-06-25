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25.06.2020 23:53
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Власти ФРГ готовят ответ на возможные санкции США против «Северного потока — 2»

Германия рассматривает возможность ответного введения ограничений, если США выполнит свои угрозы ввести новые санкции против «Северного потока — 2», пишет Bloomberg.

«Администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского союза», — пишет издание со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением вопроса.

Минэкономики ФРГ в одном из своих документов указывает на то, что расширение ограничительных мер со стороны США грозит затронуть значительное число германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с проектом трубопровода, пишет агентство.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.

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Комментарии (1)

Dmm
ну и зачем кремлядьскую х***у постить то ? :-) В Германии американских войск больше чем "местных". Ответ готовят, ага ...
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