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01.07.2020 08:40
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Санкции против российского «Северного потока – 2» включили в проект бюджета США

Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-республиканец Стив Вомак 30 июня.

По его мнению, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа. Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить возведение «Северного потока – 2».

«Аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», – заявил Вомак (перевод по «Газете.Ru»).

Строительство российского газопровода «Северный поток – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Надо честно заметить что мечты Кремля посадить всю Европу на российскую газовую трубу с треском провалились. Сотни и сотни миллиардов долларов утекли, по сложившейся за 20 лет традиции, по карманам и в никуда. При этом большая часть территории РФ еще не газифицирована.
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