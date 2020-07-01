Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-республиканец Стив Вомак 30 июня.

По его мнению, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа. Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить возведение «Северного потока – 2».

«Аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», – заявил Вомак (перевод по «Газете.Ru»).