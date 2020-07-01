Санкции против российского «Северного потока – 2» включили в проект бюджета США
Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-республиканец Стив Вомак 30 июня.
По его мнению, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа. Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить возведение «Северного потока – 2».
«Аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», – заявил Вомак (перевод по «Газете.Ru»).
Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.— Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020
Строительство российского газопровода «Северный поток – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.